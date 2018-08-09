مواجهة روسية أمريكية قادمة؟

في موجة أخرى من التجاذب بين موسكو وواشنطن، توعدت روسيا بإجراءات جوابية في ردها على حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة، مؤكدة أن لغة القوة والإنذار في التعامل معها أمر غير مجد.. وفيما اعتبرت موسكو الخطوة الأمريكية غير ودية ومتعارضة مع الأجواء البناءة التي أعقبت قمة هلسنكي بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين. شجبت ربط القرار الأمريكي بمزاعم ضلوع بلادها في تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا قائلة إن العقوبات فُرضت تحت ذريعة كاذبة وإن واشنطن تذرعت بسرية المعلومات لتبرير رفضها تقديم الأدلة.. فما الذي تراهن عليه واشنطن من وراء هذه الخطوة؟ وهل لذلك علاقة بصراع الأجنحة في دوائر صناعة القرار الأمريكي؟ وهل نحن أمام دوامة من التصعيد المتبادل بين الجانبين؟