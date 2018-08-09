لبنان.. متى تبدأ إعادة لاجئي سوريا وكيف؟
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تتصاعد وتيرة الحراك على خط عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم على أكثر من صعيد، فهل وضع هذا الملف على سكة الحل؟
وأين أصبحت المبادرة الروسية في عمليات التنسيق الميداني مع الدول المضيفة للنازحين السوريين وما هي العقبات التي تواجهها في هذا المجال؟
وهل ستحظى هذه المبادرة بغطاء أممي لتوفير عودة طوعية وآمنة لملايين السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم أم أن معاناتهم رهينة بحل سياسي شامل للأزمة؟
هذه المحاور وغيرها نناقشها في حلقة الليلة من استديو بيروت مع الباحث في شؤون الشرق الأوسط الدكتور وفيق إبراهيم.
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