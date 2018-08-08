ستالين قُتل إثر انقلاب سياسي! ملفات خطيرة تظهر للعلن لأول مرة

تضمنت المذكرات الشخصية الذي صدرت بعد تفكك الإتحاد السوفيتي الكثير من المعلومات الجديدة حول الأيام الأخيرة وملابسات وفاة الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين إلا أنه لم يكن بالإمكان التأكد من معظمها لإبقاء السرية على معظم الأرشيف الحزبي لتلك الفترة رغم سياسة الإنفتاح والعلنية. لذلك تطلب الأمر وقتا طويلا كي يتمكن باحث التاريخ السياسي والصحفي والكاتب نيكولاي ناد من التعرف على بعض أرشيفات الدولة الروسية والوصول الى وثائق الحزب وقد تسنى له ذلك لإقامته علاقت ودية مع قيادة لجنة أمن الدولة السوفيتية (كي جي بي). وهكذا فقد جمع ناد مادة فريدة من نوعها وقام بتأليف كتاب من أربعة مجلدات عن ستالين وسياسته والأهم عن ملابسات وفاته. يقول ضيفنا نيقولاي ناد: "إن ستالين، جُرد من السلطة، وقُتل، نتيجة انقلاب دبره كبار رفاقه في الحزب. الممرضة مويسييفا أعطته حقنة قاتلة. كان على رأس الإنقلاب لافرينتي بيريا. وهذا ما تثبته الوثائق في أرشيفات اللجنة المركزية السابقة للحزب الشيوعي السوفيتي، وأرشيفات معهد الماركسية - اللينينية السابق"

التفاصيل في هذه الحلقة والحلقة القادمة من برنامجنا.