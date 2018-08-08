ضغط سعودي وخسائر كندية.. هل ترضخ أوتاوا؟

في تصعيد متواصل تشنه السعودية ضد السلطات الكندية في ردها على انتقاد سفارة أوتاوا اعتقال ناشطين ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم، وزير الخارجية عادل الجبير أكد أن بلاده تدرس اتخاذ إجراءات إضافية وأنها لا ترى حاجة للوساطة بعدما نقل عن مصدر في الحكومة الكندية أنها تخطط لطلب مساعدة الإمارات في تهدئة الأوضاع. يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة الفايننشال تايمز عن إيعاز البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد الحكومية لمديري الأصول في الخارج بالتخلص من الأسهم والسندات الكندية بغض النظر عن التكاليف. وفي الوقت الذي تقف فيه روسيا ودول عربية إلى جانب الرياض، يبدأ الجدل عن مستقبل الخلاف وخيارات أوتاوا في ظل خسائر بالمليارات تكبدتها جراء الأزمة. فما الذي تراهن عليه السعودية من مواصلة التصعيد؟ وماذا عن الخيارات الكندية؟ وكيف ستنتهي الأزمة بعد استبعاد الوساطة؟