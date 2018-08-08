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نووي إيران.. ما سبب تحدي أوروبا لترامب؟

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في بيان مشترك أعربت الدول الأوروبية عن التزامها بالضمانات الواردة في الاتفاق النوري المبرم مع إيران برفع العقوبات وفتح مجالات التعاون مع طهران. ورفض الاتحاد الاوروبي الخضوع لشروط العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وأكد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الاستثمارات والشركات الأوروبية أمام تلك التهديدات.
هل ستصمد أوروبا أمام الضغوط الأمريكية؟ وهل يتسنى للشركات الأوروبية العاملة في إيران التضحية بمصالحها التجارية لصالح القرار السياسي؟ وهل يمكن لبريطانيا التي وقع وزير خارجيتها الجديد جيريمي هانت على البيان الاوروبي المشترك تغيير موقفها في ظل توجهها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي؟
هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع الباحث الأكاديمي الدكتور مكرم خوري مخول.

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