ما سر الحملة الأوروبية ضد النقاب؟

يعود جدل النقاب في بريطانيا إلى أروقة السياسة فضلا عن وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وذلك بعد نشر وزير الخارجية السابق بوريس جونسون مقالا تناول فيه بالسخرية مظهر المنقبات اللواتي شبههن بصناديق البريد ولصوص البنوك المقنعين، متبنيا بذلك خطاب الحملات التي تقودها التيارات اليمينية ضد ارتداء هذا النوع من اللباس.. في غضون ذلك، تعيش الدنمارك على وقع أول قضية تغريم لفتاة منقبة بعد انضمامها بداية هذا الشهر إلى دول غربية أخرى في سَن تشريعات تحظر النقاب رغم الاحتجاجات والحملات المضادة التي تَرى في ذلك مساسا بالحريات. فما سبب هذه الحملة المتواصلة في أوروبا على النقاب والبرقع؟ وهل لذلك علاقة بانتشار ظاهرة التشدد أم بصعود تيارات اليمين الشعبوي؟