أزمة بين السعودية وكندا.. فمن على حق؟

أزمة غير مسبوقة تلك التي خيمت على العلاقات بين الرياض وأوتاوا، بدأت حيثياتها بانتقادات من الخارجية الكندية لاعتقال الرياض نشطاء من المجتمع المدني مطالبتا بالإفراج الفوري عنهم.. موقف اعتبرته السعودية تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وردت عليه بطرد السفير الكندي وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية مع بلاده.. ما تفاعلت معه أوتاوا بمطالبة الرياض بتوضيح قرار تجميد العلاقات التجارية والتعهد بالوقوف الدائم في صف الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. وفيما تتوالى تطورات الخلاف، تبرز العديد من الأسئلة حول سبب هذا الاندفاع السعودي المفاجئ ضد كندا بعد انتقادات غربية مماثلة؟ ما هي الخطوط الفاصلة بين الشأن الداخلي ومبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم؟ وما أبعاد هذه الأزمة دوليا بعد مسارعة البحرين والإمارات والسلطة الفلسطينية إلى تأييد الموقف السعودي؟