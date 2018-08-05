من يعرقل المصالحة الفلسطينية؟

ارتفع سقف التراشق الكلامي بين حركتي فتح وحماس على وقع مباحثات في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بشأن تهدئة شاملة بين تل أبيب وقطاع غزة. حركة فتح اتهمت نظيرتها في بيان بالانخراط في مفاوضات مخزية في تطبيق فعلي لأهم بنود صفقة القرن القاضي بتشكيل دويلة في القطاع على أنقاض المشروع الوطني. حماس ترد من خلال القيادي /سامي أبو زهري/ الذي رفض ما وصفه بالمزايدات وقال إن الحركة ذاهبة دون سلطة رام الله لتحسين الأوضاع في غزة. في غضون ذلك، تتقاطع التقارير في حديثها عن حراك قطري مصري أممي على خط التهدئة بين حماس وإسرائيل. فما سبب هذا التصعيد بين الضفة والقطاع بعد أشهر من جهود المصالحة؟ ما الذي يراهن عليه السفير القطري /محمد العمادي/ في وساطته بين حماس وإسرائيل؟ وهل يأتي الدور المصري في اطار تكامل الجهود ام الصراع معها؟