عصيان درزي في إسرائيل؟

"الموحدون الدروز" يدخلون على خط التصعيد مع إسرائيل على خلفية قانون القومية اليهودية الذي سحب الصفة الرسمية عن اللغة العربية وحصر حق اكتساب المواطنة المباشرة على اليهود فقط. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سارع إلى عقد جلسة طارئة لاحتواء غضب الطائفة اضطر لمقاطعتها تحت إصرار الحاضرين على وصم إسرائيل بالدولة العنصرية. وفي الوقت الذي تتحدث فيه تل أبيب عن قانون بديل، تنقل وسائل إعلام محلية عن ضباط من "الموحدون الدروز" اعتزامهم الاستقالة من الجيش فيما تتواصل مسيرات العودة على حدود القطاع.. فكيف يتطور هذا التصعيد ضد القانون المثير للجدل؟ ما هي أوراق الموحدون الدروز؟ وكيف تتعامل تل أبيب مع هذه التطورات؟