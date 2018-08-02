السعودية وقطر.. من يسيس الحج من جديد؟

الأزمة الخليجية الى الواجهة من جديد وهذه المرة عبر بوابة الحج.. فبحسب أمير منطقة مكة خالد الفيصل، لم يتم تسجيل وصول أي حاج قطري بسبب تسييس الدوحة لهذه الشعائر، في المقابل تنسج وزارة الحج السعودية على نفس المنوال وتتهم قطر بالتعنت في تمكين مواطنيها ومقيميها من أداء المناسك. وفي خضم سجال إعلامي مواز، تنقل صحيفة THE INTERCEPT عن ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات ووزارة الخارجية الأمريكية أن قطر كانت على شفا اجتياح سعودي إماراتي وأن تحرك وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون لاحباط المخطط كانت وراء إقالته من قبل الرئيس دونالد ترامب.. فهل يشعل الحج جذوة الأزمة الخليجية من جديد؟ ما دوافع أطراف الصراع هذه المرة؟ وفي أي اتجاه ستسير الأزمة في المنطقة المثقلة بالتحالفات المتداخلة والحسابات المعقدة؟