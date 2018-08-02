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استوديو بيروت

لبنان وسوريا.. هل تعيد المعابر العلاقات؟

أخبار العالم العربي

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في ظل ارتفاع وتيرة الاستعدادات لإعداد خطة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وفقا للمبادرة الروسية، تطرح تساؤلات على الساحة السياسية في لبنان، خاصة ما يتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين وإمكانية التنسيق بين الحكومتين للاستفادة من فتح المعابر أمام المنتجات اللبنانية فضلا عن المشاركة في إعادة إعمار سوريا.
كيف سيتم التعاطي مع هذه الملفات في ظل تضارب المواقف بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد هو محور هذه الحلقة من استديو بيروت ونستضيف فيها أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين العميد مصطفى حمدان.

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