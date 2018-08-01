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ماذا تخطط له أوروبا ضد اللاجئين؟

أخبار العالم

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نناقش قانون لم الشمل الالماني المثير للجدل والذي يدخل اليوم حيز التنفيذ، هذا القانون يضع سقفا شهريا لطالبي لم الشمل ويحصره عند ألف شخص من أقارب اللاجئين. وفي الوقت الذي تتحدث فيه تقارير إعلامية عن تراكم أكثر من ثلاثين ألف طلب للم الشمل في التمثيليات الألمانية حتى الآن، يقول متابعون إن حق كثيرين من أصحابها سيسقط بهذه الطريقة بحكم بلوغهم سن الرشد خلال فترة الانتظار. فما سبب هذا الانقلاب في السياسة الألمانية التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى مصدر إلهام إنساني؟ هل لذلك صلة بالتيار الصاعد في أنحاء أوروبا ضد اللاجئين؟ وهل ستصل عدوى التشدد ضد اللاجئين إلى باقي الدول الأوروبية؟

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