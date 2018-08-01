معاداة السامية.. عاصفة تهز يسار بريطانيا

تصاعدت حملة الانتقادات الموجهة ضد جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض تحت غطاء معاداته السامية وانتشار هذه الظاهرة داخل الحزب. جيريمي كوربين نفى مرارا وتكرارا هده الاتهامات منذ ان انتخب زعيما للحزب وتصاعد شعبيته في الوسط البريطاني العام. ويبدو ان هذا الامر اثار مخاوف العديد من الجهات التي لا ترغب في عودة اليسار الى الحكم في بريطانيا.

فماذا يعني مصطلح معاداة السامية بالضبط؟ وهل لهذه الحملة ابعادا أوسع واكبر لا تبوح بها الأوساط اليهودية المعادية لجيريمي كوربين؟

لمناقشةًهذا الموضوع الحساس الذي بتصير حاليا جدلا كبيرا في المجتمع البريطاني، نستضيف الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان.