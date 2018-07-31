لبنان.. ما سر تشريع زراعة "الحشيش"؟

جدل متواصل على مواقع التواصل الاجتماعي حول تشريع زراعة الحشيش في لبنان بعد ما بات مشروعه على طاولة مجلس النواب ولم يعد إقراراه سوى قضية إجرائية على ما يستشف من آراء الجهات السياسية هناك. وفي الوقت الذي يتحدث فيه الكثيرون منذ الآن عن منافع المشروع الذي جاء أصلا بتوصية من شركة استشارات أمريكية، يسخر آخرون من جدوى هذه الدراسة ويرون في ذلك طريقا نحو الإذمان وما ينجر عنه من مضاعفات صحية واجتماعية. فما سبب هذا التوجه العام في لبنان نحو تشريع زراعة هذه النبتة بعد الاستهجان الذي لقيه هذا الاقتراح من قبل؟ ما الذي أقنع الدولة بالمضي في هذا الاتجاه؟ وهل يستطيع البلد فعلا حصر استخدامه في نطاق التطبيقات الطبية؟