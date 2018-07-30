"الناتو العربي".. مشروع جدي أم مجرد شعار؟

في أول رد لها على الأنباء التي تتحدث عن سعي واشنطن لتشكيل نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي يضم دُول الخليج ومصر والأردن للتصدي لنفوذ طهران.. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن هذه الفكرة مجرد شعار، مشيرة إلى استحالة تحقق ذلك في الظروف الحالية، ومستشهدة بالعلاقات المتوترة بين دول عربية وغياب التماسك والانسجام فيما بينها.

هذا الردُ الإيراني يأتي بعدما كشفت مصادر أمريكية وعربية أن البيت الأبيض يسعى لتعزيز التعاون مع البلدان السابقة الذكر بخصوص الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب، موضحة أن إدارة ترامب تعمل على فكرة التحالف مع شركائها الإقليميين منذ عدة أشهر.

فهل ما يجري مجردُ شعار أم أنه مشروع واقعي سيبصر النور في القادم القريب؟ وهل تسعى واشنطن من وراء هذا الأمر إلى التصدي لإيران، أم إلى كسب المزيد من أموال الدول الخليجية؟ وأخيراً ما هي أدوات وأوراق طهران في الصمود أمام هذا الحلف العربي المفترض؟