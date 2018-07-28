سوريا.. هل تتجه نحو اللامركزية؟

وضع نهاية للعنف والحرب التي أنهكت الشعب والمجتمع السوري، ورسم خارطة طريق تقود إلى سورية ديمقراطية لامركزية.. هذا هو العنوان العريض لمخرجات محادثات جرت في دمشق بين وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية" , الجناح السياسي لتنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" والحكومة السورية ...بحسب المجلس, هدف اللقاء كان وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل بين الطرفين ولحل كافة المشاكل العالقة وتسوية الأزمة على مختلف الصعد...اليوم سنسأل أكثر .. هل زيارة المجلس الى دمشق هي زيارة "استطلاع النوايا أو هي فهلا الخطوة الأولى في مشوار حل الخلافات بعد تغير الواقع الميداني وتسريبات عن اتفاق اميركي روسي على الارض السورية ؟ ما فحوى التوافقات وما هي نقطة الخلاف؟ وماذا عن سوريا اللا مركزية ؟