بوتين وترامب.. هل ينجحان في دفع العلاقات؟

سواء في موسكو أو في واشنطن.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء نظيره الاميركي.. هذا ما أعلنه بوتين من جوهانسبورغ على هامش البريكس. ولكن بوتين أضاف: إن ذلك يتطلب الظروف المواتية، ويجب تهيئة هذه الظروف، بما في ذلك في روسيا والولايات المتحدة الأميركية. على ما يبدو تهيئة الظروف على صعيد الداخل الأميركي أصعب من روسيا. المعارضة الشرسة التي يواججها ترامب لم ولا تتوقف بعد لقائه الأخير مع بوتين حتى إن الأمر وصل بالبعض في أميركا لتصنيف ترامب كعميل لبوتين!

على الرغم من الدفع الايجابي بالعلاقات بين البلدين من قبل الرئيسين إلا أن الضغوطات الأميركية لا تتوقف بل تزيد بإتجاه إفشال اي تقارب ينعكس ايجابا على الملفات الدولية.. السؤال المطروح : لماذا؟ وهل يمكن أن نشهد تغيرات جذرية في العلاقات بين الطرفين؟