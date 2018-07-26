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سليماني يحذر واشنطن.. هل تشتعل المضائق؟

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"قد تبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها" - هكذا تحدث قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مهاجماً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سليماني الذي أردف قائلاً إن البحر الأحمر لم يعد آمناً بوجود القوات الأمريكية، أكد أيضاً أن حساب واشنطن لن يكون مع طهرانَ بل مع فيلق القدس بحسب تعبيره.
البعض لا يستغرب الرسائل الإيرانية هذه بعد إعلان حركة "أنصار الله" عن استهداف بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية لليمن، وهو أمر أعلنت على إثره الرياض تعليق صادرتها النفطية عبر المضيق.
فهل انتقل التهديد الإيراني من مضيق هرمز إلى باب المندب؟ وهل بدأت حرب المضائق والنفط مع قرب إعلان عقوبات واشنطن على طهران؟ وهل تسعى السعودية لاستغلال هذا الأمر لصب الزيتِ أكثرَ على نار طهران وواشنطن؟ وكيف ستتعامل واشنطن مع هذا التصعيد الإيراني؟

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