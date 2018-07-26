روسيا تفعل ملف عودة النازحين السوريين

يبدو أنه يجري وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في سوريا، وضع أزمة النازحين السوريين على سكة الحل الصحيحة. روسيا تطرح مبادرة لعودة النازحين السوريين من دول الجوار إلى بلادهم، لتفتح بذلك أبواب التواصل في هذا الشأن مع الدول المعنية من خلال جولة للمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف شملت الأردن ولبنان، حيث التقى في بيروت كبار المسؤولين للبحث في الأليات الضرورية للبدء بعملية عودة النازحين..

الحراك الروسي على خط عودة النازحين السوريين إلى بلادهم هو محور هذه الحلقة من "استوديو بيروت" التي نستضيف فيها مستشار وزير الخارجية اللبناني للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد.