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بقصف البارجة.. هل انتقل الحوثيون للهجوم؟

أخبار العالم العربي

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قال التحالف العربي إن جماعة الحوثي اليمنية هاجمت ناقلةَ نفط سعودية في البحر الأحمر ملحقة بها أضرارا طفيفة، وذلك بعدما أعلن الحوثيون استهدافهم بارجة الدمام السعودية في المنطقة .. يأتي ذلك في وقت وصل فيه المبعوث الأممي مارتن غريفيث الى صنعاء لبحث مقترحات الحل السلمي في الحديدة، وتهيئة ظروفِ العودة الى طاولة المفاوضات...
نتناول هذا الخبر من جانبين، ما وراء هذا التباين في وصف الهدف بين الغريمين. وما تأثير هذا التصعيد على الملاحة في باب المندب، وعلى مساعي غريفيث في إعادة الطرفين الى طاولة الحوار. 

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