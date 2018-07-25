لندن.. وساطة لحل الأزمة الخليجية؟

محطات عدة تضمنتها زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة، أبرزها لقاؤه برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي واجتماعه بعدد من أعضاء البرلمان، ناهيك عن بحثه ملفات استراتيجية واستثمارية، وتوصله لإبرام اتفاق مع الجانب البريطاني في مجال الطيران الحربي.. الخلافات الخليجية ألقت بظلالها على الزيارة، فيما تردد أن لندن تعتزم تفعيل وساطتها لحل الأزمة، وهو أمر شكك كثيرون في نجاعته، مع فشل أطراف مثل واشنطن التي تملك ثقلاً وتأثيراً أكبر في رأب الصدع الخليجي.. ما أهداف هذه الزيارة؟ وما هي النتائج التي حققتها؟ وما الذي تريده لندن من الدوحة؟ وهل تتأثر علاقات بريطانيا مع الأطراف الخليجية الأخرى في حال تقاربها بشكل أكبر مع قطر؟ للإجابة على هذه الاسئلة وغيرها نستضيف المحلل السياسي علاء الخطيب.