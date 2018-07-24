أردوغان ونتنياهو.. صفر علاقات؟

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إنتقادات حادة وجهها الأخير إلى قانون الدولة القومية اليهودية الذي أُقر من قبل الكنيست قبل أيام، معتبرا أن أردوغان يذبح السوريين والأكراد ويسجن عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك..

وأضاف نتنياهو في بيان أنّ تركيا باتت تتحول تحت حكم أردوغان إلى دكتاتورية مظلمة وأن الهجوم الذي شنه الرئيس التركي على قانون القومية يشكل أكبر إطراء بالنسبة لهذا القانون.

وكان أردوغان قد هاجم بشدة هذا القانون، معتبرًا إسرائيل الدولة الأكثر صيهونية وفاشية وعنصرية في العالم، وأنه لا فرق بين هوس الجنس الآري لهتلر وبين اعتبار الحكومة الإسرائيلية أن هذه الأراضي القديمة تعود لليهود فقط، ودعا العالم للتحرك ضد إسرائيل.. فما هي انعكاسات هذه التصريحات على علاقات الجانبين؟ وهل تمثل فعلا عمق التشنج بينهما؟