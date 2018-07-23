ترامب وروحاني.. تصعيد غير مسبوق

حرب كلامية متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة على وقع جدال هادر حول تداعيات العقوبات الأمريكية على طهران. الرئيس حسن روحاني يحذر غريمه من مغبة اللعب بذيل الأسد على حد توصيفه، ومن أمام رؤساء بعثات بلاده الدبلوماسية يؤكد أن أي مواجهة عسكرية بينهما ستكون بمثابة أم الحروب.. ترامب يتجاوب مصعدا، وعبر تغريدة على حسابه في موقع تويتر ينذر نظيره بألا يهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا واجه عواقب لم يختبرها سوى قلة في التاريخ.. وفي الوقت الذي يعود فيه المرشد الأعلى علي خامنئي للتلويح بإغلاق مضيق هرمز أمام إمدادات الطاقة العالمية في حال المساس بصادرات بلاده من النفط، ينبري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محرضا في أوساط الجالية الإيرانية في كاليفورنيا ويقول في كلمة أمامهم، إن الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف مجرد واجهتين براقتين لنظام الملالي الخداع.. فهل ستنزلق هذه الحرب الكلامية إلى الميدان؟ ما هي أوراق الجانبين في لعبة عض الأصابع؟ وهل يستطيع ترامب إعادة سيناريو كوريا الشمالية بعدما كان يتوعد بترويض زعيمها بألسنة النار والغضب؟