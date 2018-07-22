كيف هربت إسرائيل الخوذ البيضاء من سوريا؟

جدل الخوذ البيضاء يعود إلى واجهةِ الأحداث السورية من بوابةِ تل أبيب .. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليةً سرية تحت جنح الظلام ويتولى أمرَ تهريبِ ثمانِمئةٍ من عناصرِ المنظمة وعائلاتهم من الجنوب السوري في عملية بدت أشبه بسباق اللحظة الأخيرة مع العمليات العسكرية الجارية هناك في آخر جيوب المسلحين .. تطورات مثيرة أججت سجالا قديما حول هويةِ المنظمة المتأرجحة حتى الآن بين صورتين.. فهي في رأي البعض تجمع من الناشطين الذين أخذوا على عاتقهم مَهمة الدعم الإنساني في مناطق الصراع السوري بتمويل بريطاني أمريكي ، وهي في تقدير آخرين يد الاستخبارات الغربية هناك وأداتها الإعلامية في التلفيق والتضليل .. فما حقيقة هذا التنظيم الذي اتصل اسمه بمزاعم القصف الشامل والهجمات الكيماوية ؟ كيف تمكن الجيش الإسرائيلي من تهريبهم بهذه السرعة ؟ وهل ستنتهي تلك المزاعم بعد أن أدرك الجيش السوري آخر مخابئهم في جنوب البلاد؟