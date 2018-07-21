هل بدأت عودة العلاقات بين سوريا وفرنسا؟

مساعدات إنسانية فرنسية إلى مناطقِ سيطرة الحكومة السورية بالغوطة الشرقية في أول عملية من نوعها منذ بدء الأزمة في هذا البلد قبل نحوِ سبعِ سنوات.. الكرملين والإليزيه قالا في بيان مشترك إن العمليةَ تأتي بموجب اتفاق بين باريس وموسكو لتقديم المساعدات وفق مبادئِ الحياد والإنسانية في جميع الأراضي السورية. وفيما تعلن وزارة الدفاع الروسية عن تكفِّلها بنقل أربعة وأربعين طنا من تلك المساعدات من مطار Châteauroux إلى قاعدة حميميم بموجب الاتفاق، يكشف الكرملين عن مباحثاتٍ هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول البعد الإنساني للتسوية وقضايا دوليةٍ أخرى ويرى في ذلك استمرارا لنتائجِ قمة سان بطرسبورغ بين الجانبين في منتصف الشهر الماضي.. فإلى أي مدى ستنعكس العلاقاتُ الروسية والفرنسية على سوريا في ظل الوضع المتسارع على الأرض؟ ما نصيب التقارب بين بوتين وترامب في هذا الحراك؟ وهل يذهب الأمر بماكرون إلى حدِّ تطبيعِ العلاقات مع دمشق في ظل الأصوات اليمينية الناقدة للموقف الفرنسي من الأزمة السورية؟