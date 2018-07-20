مظاهرات العراق.. ماذا وراءها وكيف تتطور؟

فصل جديد من المواجهة المتواصلة في مدن العراق الجنوبية بعد انتهاء مهلة المحتجين للاستجابة لمطالب مكافحة الفساد وتوفير الكهرباء والخدمات.. الآلاف يحشدون مجددا في شوارع البصرة ونيسان والنجف وكربلاء وذي قار ومناطقَ أخرى، وفي مقابلهم تزج عمليات بغداد بقوات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب في أنحاء العاصمة في عملية استباقية لأي انزلاق مواز هناك. وعلى وقع تساقط في صفوف الضحايا وحراكِ اللحظات الأخيرة من قبل السلطات، تدفع الكويت ببارجة أولى من الوقود إلى موانئ البصرة بعد أن قطعت إيران خط الكهرباء عن العراق جراء تراكم الديون. وفي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن سقف المطالب والطريقة التي ينسق بها المحتجون حراكهم، يتساءل آخرون عن مدى قدرة السلطات على احتواء موجة التذمر الشعبي الزاحفة نحو الشمال. فما الذي يجري في جنوب العراق على وجه التحديد؟ كيف تتطور المطالب بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات؟ وما مدى واقعية الوعود المقدمة حتى الآن؟