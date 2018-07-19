هل يستعيد الجيش السوري إدلب رغم تحذير أردوغان؟

محافظة إدلب تلوح كمنطقة ساخنة مع اقتراب الجيش السوري من حسم أمرها مع ما بقي من الجيوب المسلحة في جنوب البلاد.. تقارير إعلامية تعلن تلك المحافظة وجهة عسكرية مقبلة وتقول إن مسلحي جبهة النصرة يحشدون منذ الآن على امتداد خطوط الدفاع تحسباً لاجتياح قريب.. وفي خضم مضاربات إعلامية حول ملامح المواجهة وسيناريوهات الحل، تعود وزارة الخارجية التركية لتحذر من مغبة مهاجمة المواقع المسلحة في المدينة، وذلك بعد نحو أسبوع من موقف مماثل من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

فهل يخاطر الجيش السوري فعلا باستهداف الفصائل المسلحة في إدلب رغم تلك التحذيرات؟ وما هي السيناريوهات المحتملة في هذه الحالة؟ وكيف سيؤثر هذا الأمر على محادثات أستانا ودور أنقرة الضامن؟