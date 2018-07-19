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استوديو بيروت

هل ينقذ "الحشيش" اقتصاد لبنان؟

أخبار العالم العربي

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تشريع زراعة القنب الهندي أو ما يعرف بالحشيشة هي واحدة من الخلاصات التي توصلت إليها شركة ماكينزي الأمريكية ضمن مقترحات النهوض باقتصاد لبنان. بيروت تتجاوب مع هذا الاقتراح وتكلف لجنة اختصاصيين لإعداد صيغة للقانون المتعلق بتشريع زراعة القنّب الهندي.
فكيف سيترجم لبنان خطط ماكينزي على الأرض في ظل أوضاعه المتأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟
آخر مستجدات المشهد اللبناني في حلقة الليلة من استوديو بيروت مع المحلل السياسي يونس عودة.

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