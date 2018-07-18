ماذا وراء خطوة إيران نحو تسريع التخصيب؟

الاتفاق النووي الإيراني يدرك منعطفا جديدا من الغموض بدخول طهران على خط التصعيد الميداني المضاد. رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي يكشف عن بناء مصنع لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل نحو ستين وحدة طرد مركزي يوميا، في خطوة يراها البعض ضربةً أخرى للاتفاق المترنح أصلا على وقع تداعيات الانحساب الأمريكي.. وفي الوقت الذي يحاجج فيه الاتحاد الأوروبي بقدرته على حماية شركاته من تبعات عقوبات واشنطن على طهران بموجب آليته القضائية الجديدة ، يتساءل متابعون حول دلالات الخطوة الإيرانية بعد شهر من توجيه المرشد الأعلى علي خامنئي بالاستعداد لزيادةِ قدرة التخصيب في حال انهيار الاتفاق النووي. ففي أي اتجاه تسير خلاصةُ سنواتٍ من الجهود الدبلوماسية الدولية ؟ هل أدركت طهران فعلا أن الاتفاق إلى انهيار؟ وكيف ستتعامل الدول الباقية فيه مع دوامة الضغط الأمريكي والتحدي الإيراني؟