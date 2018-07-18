السودان.. كيف ترى المعارضة حل الأزمة؟
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تحديات داخلية وإقليمية ودولية متشعبة تتخبط فيها جمهورية السودان في ظل مساع سياسية عديدة لمواجهتها وإيجاد الحلول الملائمة لها. لكن الحلول المطروحة لم تف بالغرض ولا يزال السودان يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية.
ففي أي اتجاه يسير السودان في ظل الوضع الإقليمي والدولي الراهن؟ وما حظوظه في الخروج من النفق الأزمات الطويل؟ لمناقشة هذا الموضوع المتشعب نستضيف زعيم حزب الأمة المعارض ورئيس نداء السودان أكبر تجمع لفصائل المعارضة السودانية الصادق المهدي.
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