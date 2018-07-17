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سجال متصاعد بين ترامب ومعارضيه حول روسيا

أخبار العالم

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صراع متصاعد يلوح في أفق الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف متمدد من الجمهوريين والديمقراطيين الذين تداولوا على انتقاد أدائه في مؤتمره الصحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة هلسنكي. فمن مجلسي الشيوخ والنواب إلى دائرة الاستخبارات وصولا إلى حاكم ولاية كاليفورنيا، تتنقل الانتقادات بين اتهام  بالاستسلام ووصم بالخيانة وبينهما يعلن السيناتور الجمهوري جون ماكين مؤتمر قمة هلسنكي أحد أسوأ الأداءات المخزية لرئيس أميركي في التاريخ. ترامب يدخل على خطِ السجال ليؤكد هذه المرة أن لقاءه مع بوتين كان أفضل من قمة حلف الناتو، فيما تعلن وزارة الدفاع الروسية استعدادها لتكثيف الاتصالات مع الجانب الأمريكي على مستوى هيئات الأركان العامة. فأي مصير ينتظر جهود ترامب في سعيه للتقارب مع روسيا؟ هل يستطيع الوفاء بأحد تعهداته الانتخابية رغم الضغوطِ الداخلية العابرة للحزبين التقليديين؟ وكيف سيكون شكل العلاقات بين موسكو وواشنطن في ظل الاستقطاب بين أجنحة الحكم الأمريكية؟

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