واشنطن.. محاولات لإفساد أجواء قمة هلسنكي

وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة اتهامات إلى اثني عشر روسيا زعمت إنهم ضابط في جهاز المخابرات العسكرية الروسي، فيما يتعلق باختراق شبكات كمبيوتر تابعة للحزب الديمقراطي خلال ألفين وستة عشر قبل الانتخابات الرئاسية.

الخارجية الروسية اعتبرت أنه لا دليل على أن هؤلاء الاشخاص الاثني عشر يرتبطون بالمخابرات العسكرية الروسية أو أنهم اخترقوا فعلا شبكات كمبيوتر تابعة للحزب الديمقراطي الأمريكي، معتبرة أن الاتهامات تستهدف إفساد الأجواء قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي والأمريكي.