حديث ترامب عن روسيا.. خطوة لدفع العلاقات؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليس عدوا رغم المنافسة الروسية الأميركية على الساحة الدولية، ترامب لم يكتف بهذه الإشارة في تصريحات له أثناء مشاركته في قمة حلف الناتو المنعقدة في بروكسل، بل أشار إلى أنه ليس بمقدوره الحديث عما ستؤول إليه الأمور لاحقا في القرم، حيث اعتبر أن قضيتها حدثت في عهد الرئيس أوباما.

تصريحات تبدو متفائلة وإيجابية وفق البعض، إذ تأتي قبل أيام قليلة من اللقاء المرتقب بين الرئيسين بوتين وترامب في العاصمة الفلندية، غير أن متابعين يرون أنها لا تعكس حجم الخلاف الحقيقي القائم بين موسكو وواشنطن والذي يتطلب التفاهم حول الكثير من الملفات الدولية الشائكة.. فهل تعكس تصريحات ترامب تفاؤلا بتحقيق اختراق على صعيد العلاقات بينه وبين موسكو؟ وهل تعكس رأيا أميركيا موشكا على التخلي عن سياسة لي الأذرع؟