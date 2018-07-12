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استوديو بيروت

لبنان.."القروض" أزمة مفتعلة أم عجز مالي؟

أخبار العالم العربي

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أزمة جديدة تضاف إلى لائحة الأزمات في لبنان لتزيد من الأعباء على جيل الشباب وعلى ذوي الدخل المحدود.. فما هي أسباب وقف قروض الإسكان المدعومة من المصرف المركزي وما هي تداعياتها على الدورة الاقتصادية ؟ وما هو مصير الآلاف من طالبي القروض؟ وكيف يمكن معالجة هذه الأزمة في بلد أصبح في المراتب الأولى على لائحة الدول الأكثر مديونية في العالم؟ هذه العناوين وغيرها نناقشها في حلقة الليلة من "استديو بيروت" مع الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة والناشط في الحراك المدني المحامي واصف الحركة. 

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