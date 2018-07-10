بكين.. هل يتعزز نفوذها السياسي في العالم؟

في تغريدة على تويتر لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال تدخل الصين على خط المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية لإفشال مساعي إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية.

ضغوط سلبية حسب وصف ترامب لم تثنه عن تأكيد ثِقته بالتزام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون باتفاق سنغافورة الشهر الماضي.

وفيما جاء رد الخارجية الصينية مشددا على موقف بيكين الثابت والمسؤول إزاء المحادثات لم يستبعد البعض توجه الصين إلى استغلال الملف النووي الكوري في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. في تحول يعكس تطورا متسارعا للدور الصيني على الساحة الدولية وتحولا من أسلوب الديبلوماسية الاقتصادية إلى التأثير السياسي. فما مدى واقعية اتهامات الرئيس الأمريكي لبيكين، وما هي أبعاد الدور الصيني على المستوى الدولي وخاصة في المنطقة العربية التي تشهد علاقاتها مع الصين نموا مطردا خلال العقد الأخير؟