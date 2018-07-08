ماذا يجري بين دمشق و"قسد" في شرق الفرات؟

وسط حراك ميداني متواصل لتطبيق بنود التسوية مع الفصائل المسلحة في جنوب سوريا، تدخل منطقة شرق الفرات على خط الأحداث مدفوعة بتقارير متضاربة عن اتصالات بين دمشق والوحدات الكردية. مصادر إعلامية كشفت عن لقاءات بين الجانبين تكثفت في الآونة الأخيرة محورها المنشآت النفطية في الحسكة ومناطق سيطرة تلك القوات التي تكون حسب ذات المصادر قد عرضت في الجولة الأخيرة من الاتصالات تسليم الشريط الحدودي، ليستمر الحديث حول افتتاح مقرات أمنية للحكومة في مناطق سيطرة الوحدات الكردية مقابل قبول دمشق بتولي أمر الحدود.. فما حقيقة هذه التقارير بعد تسوية الجنوب السوري؟ ما هي شروط قوات سوريا الديمقراطية؟ وكيف سيكون شكل المنطقة في شرق الفرات في أي تسوية مقبلة؟