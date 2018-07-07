فرنسا تشتعل.. فماذا وراء الاضطرابات؟

وسط مخاوف من تمدد أعمال العنف إلى مناطق أخرى، تصاعدت المواجهات بين المحتجين وعناصر الشرطة لليوم الخامس على التوالي بمدينة نانت الفرنسية في تجددٍ للاحتجاجات على مقتل شاب من ذوي البشرة السمراء على يد قوات الأمن.. وفي مواجهة الغازات المسيلة للدموع وحملة الاعتقالات، لجأ المتظاهرون إلى رشق أفراد الشرطة بالعبوات الحارقة وأضرموا النيران بعشرات السيارات. وفيما وعدت السلطات بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات الحادث، يعود الجدل في وسائل الإعلام الفرنسية حول دوافع العنف في الأحياء المهمشة التي يشكو أبناؤها مما يصفونه بالعنصرية والقسوة في تعامل رجال الشرطة مع أبناء تلك المناطق. فما هي المسارات المحتملة لتطور الوضع هناك؟ وما نصيب تلك الدعاوى من الحقيقة؟ ومن المسؤول الأول عن مظاهر العنف في أحياء فرنسا الشعبية؟