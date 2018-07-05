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جنوب سوريا.. مفاوضات اللحظة الحاسمة

أخبار العالم العربي

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الجنوب السوري يدخل لحظات حاسمة مترنحا على وقع المعارك الدائرة مع الفصائل المسلحة.. وفي الوقت الذي تتغير فيه خرائط السيطرة تباعا أمام تقدم الجيش في عمليته الواسعة هناك، يواصل مئات المدنيين فرارهم من سطوة الموت بين خطوط القتال فيما يسود الغموض سير المفاوضات الجارية حول شروط التسوية بعد فشل جولات سابقة في التوصل لاتفاق.. فما هي ملامح المنطقة خلال الساعات المقبلة؟ ما مصلحة الفصائل من التمسك بشروطها؟ وما الذي بقي لها من أوراق في معركة يقول البعض إنها محسومة منذ البداية؟

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