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استوديو بيروت

هل حانت عودة اللاجئين السوريين من لبنان؟

أخبار العالم العربي

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شهد لبنان خلال الأسبوع الماضي عودة المئات من النازحين السوريين إلى بلادهم فيما بدأت جهات تتحدث من الآن عن خطط لمرافقة الباقين في طريقهم إلى أرض الوطن.. فهل بدأ مسلسل العودة بعد سنوات من المعاناة؟ ماذا عن التنسيق بين بيروت ودمشق في هذا المجال؟ وما سبب غياب المؤسسات الأممية في تنظيم هذه العملية؟
هذه المحاور وغيرها نناقشها في حلقة الليلة من استديو بيروت مع الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة ليلى نقولا.

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