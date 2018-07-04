حرب قادمة في مضيق هرمز؟

شبح حرب النفط يلوح مهددا في أفق منطقة الخليج في تطور مثير للسجال الآخذ في التصاعد بين طهران وواشنطن.. الرئيس الإيراني حسن روحاني يرفض التهديد الأمريكي بحظر صادرات بلاده من النفط متوعدا بعرقلة شحنات الطاقة في المنطقة، وفي أعقابه يسارع قائد العمليات الخارجية في الحرس الثوري قاسم سليماني للترحيب معلنا استعداده لنقل تلك التهديدات إلى موضع التنفيذ. وقبل نحو أسبوع من المهلة التي قدمتها طهران للدول الأوروبية لضمان تطبيق بنود الاتفاق النووي، يقفز مضيق هرمز بين سيناريوهات التصعيد فيما تربط مواقع إيرانية منذ الآن بين تصريحات روحاني وأسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات. فهل دخل أحد أهم الممرات المائية في العالم فعلا إلى دوائر الخطر؟ ما الذي سيعود به الرئيس الإيراني بعد زيارته الأوروبية؟ وهل يفلح اجتماع فيينا المقبل في الالتفاف على عقوبات واشنطن ضد طهران وتجنيب الاتفاق النووي تداعيات الانهيار؟