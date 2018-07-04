سجون بريطانيا المظلمة.. تعذيب وانتهاكات

بالرغم من اعتذار رسمي وتعويض مالي كبير قرر الليبي عبد الحكيم بلحاج استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة البريطانية وملاحقة وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو المتهم بالضلوع في عملية اعتقال بلحاج وزوجته في تايلاند قبل تسليمهما للسلطات الليبية في عهد حكم العقيد الراحل معمر القذافي.

تزامن التطور الجديد مع صدور تقرير عن اللجنة البرلمانية للشؤون الأمنية يكشف النقاب عن انتهاكات إنسانية صريحة للأجهزة الأمنية والاستخبارية البريطانية باعتقال عدد كبير من الأشخاص والتورط في تعذيبهم بالتنسيق مع السلطات الامريكية وأجهزتها في إطار ما سمي بالحرب ضد الاٍرهاب التي عقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

لمناقشة هذا الموضوع الأمني الحساس والانتهاكات الصريحة للقوانين الدولية المعتمدة، نستضيف الخبير في القانون الدولي صباح المختار.