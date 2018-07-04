 
مباشر
استوديو لندن

سجون بريطانيا المظلمة.. تعذيب وانتهاكات

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgup

بالرغم من اعتذار رسمي وتعويض مالي كبير قرر الليبي عبد الحكيم بلحاج استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة البريطانية وملاحقة وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو المتهم بالضلوع في عملية اعتقال بلحاج وزوجته في تايلاند قبل تسليمهما للسلطات الليبية في عهد حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
تزامن التطور الجديد مع صدور تقرير عن اللجنة البرلمانية للشؤون الأمنية يكشف النقاب عن انتهاكات إنسانية صريحة للأجهزة الأمنية والاستخبارية البريطانية باعتقال عدد كبير من الأشخاص والتورط في تعذيبهم بالتنسيق مع السلطات الامريكية وأجهزتها في إطار ما سمي بالحرب ضد الاٍرهاب التي عقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
لمناقشة هذا الموضوع الأمني الحساس والانتهاكات الصريحة للقوانين الدولية المعتمدة، نستضيف الخبير في القانون الدولي صباح المختار.

اقرأ أيضا

// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. جدل في مصر بسبب راتب صلاح في ليفربول