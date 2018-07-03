لماذا علّق التحالف العربي معركة الحديدة؟

مدينة الحديدة اليمنية تتنقل بين دوي المعارك وأجواء التوتر على وقع تضارب في الروايات حول تطورات الأوضاع.. وكالات أنباء تقول إن الحوثيين يحفرون الخنادق في المدينة والمديريات المجاورة وإليها يستقدمون التعزيزات، فيما يلوح التحالف العربي بورقة الحسم العسكري من جديد ويعزو هدنته إلى رغبته في إفساح المجال أمام الجهود الرامية لتسليم المدينة دون شروط. في غضون ذلك، يعود المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء بعد محادثات في عدن فيما تقرر الأمم المتحدة إدراج التحالف العربي والحوثيين وقوات الحزام الأمني والجيش الوطني على لائحة الدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.. فأي مصير ينتظر الحديدة في البلد الذي تحول بعد ثلاث سنوات من الصراع إلى أسوء كارثة إنسانية في العالم وفق التقديرات الأممية؟ لماذا علق التحالف العربي عملياته بعد نحو ثلاثة أسابيع من المعارك هناك؟ وما الذي يراهن عليه المبعوث الأممي من وراء تنقلاته المكوكية بين عواصم الصراع؟