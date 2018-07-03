حقوقي تونسي: زين العابدين بن علي فقير ويعيش واسرته على الهبة السعودية!

يؤكد عضو قيادي سابق في حزب "النهضة" ان ما يصفها "مؤامرة دولية" هي التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. ويكشف صابر الحمروني الذي امضى 15 عاما في سجون بن علي عن تفاصيل مذهلة، حول ملابسات الاحداث التي عصفت بتونس عام 2011. وعن الوضع الذي يعيشه بن علي في منفاه بالسعودية، بعد زيارتين قام بهما الحمروني، بصفته ناشطا حقوقيا، للرئيس السابق وأسرته في جدة.