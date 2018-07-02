ألمانيا.. هل ترحل ميركل بسبب أزمة الهجرة؟

أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عزمه تقديم استقالته من منصبه ومن رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري خلال الأيام المقبلة إذا لم يصل إلى حل للخلاف مع المستشارة أنغيلا ميركل بشأن ملف الهجرة.. في الأفق أزمة كبيرة في البيت السياسي الداخلي بألمانيا، أو هذا ما يؤشر إليه تلويح زيهوفر بالاستقالة.

ملف الهجرة الذي يلوح زيهوفر بالاستقالة احتجاجا على سياسة ميركل تجاهه يشكل وقود الحملة الانتخابية المقبلة لحزبه.. وربما تشكل المسألة الأبرز في حسابات الناخب الألماني.. فهل باتت ميركل القوية الآن مهددة في حكومتها وربما في مستقبلها السياسي إثر تلويح زيهوفر؟ وهل ملف الهجرة الدافع الوحيد للخلاف القائم بين ميركل وشركائها، أم أن هنالك أسبابا أخرى؟ ألم تفصح القمة الأوروبية الأخيرة عن أن الخلاف حول الهجرة هو بين الكتلة الأوروبية نفسها؟