واشنطن والرياض.. تنسيق نفطي يستهدف طهران؟

بعد مضي نحو أسبوع على توصل أعضاء منظمة أوبك بالإضافة إلى دول منتجة خارجها إلى اتفاق بشأن زيادة محدودة في انتاج النفط ابتداء من الشهر القادم لا تتجاوز مليون برميل يوميا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في تغريدة له عن توصله إلى تفاهم مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يقضي بزيادة الرياض لإنتاجها النفطي بما يصل إلى حدود مليوني برميل يوميا، وبينما ربط الرئيس الأمريكي طلبه بتعويض نقص الانتاج من إيران وفنزويلا، لا يستبعد مراقبون أن تكون هناك أسباب سياسية وراء مقترح ترامب.

فما هي انعكاسات المقترح الأمريكي في حال تجاوب الرياض معه على اتفاق دول أوبك بلاس الأخير، وما تداعيات ذلك على سوق النفط؟ وكيف ستتعامل إيران الرافضة لرفع مستويات الانتاج مع أي طارئ تفرضه السياسات الأمريكية الساعية للتضييق عليها اقتصاديا؟