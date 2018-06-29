ليبيا.. الى أين تتجه أزمة موانئ النفط؟

بالتأكيد على الامتناع عن تسليم الموانئ النفطية والحيلولة دون استغلال الارهابيين لموارد الليبيين حسب إعلان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، يدخل الصراع منحى جديدا تشكل الموانئ النفطية فيه صلب الخلاف، وبيضة القبان التي يسعى مختلف الفرقاء لاستمالتها. وأمام الرفض الدولي والأممي لقرار المشير تسليم إدارة الموانئ النفطية لمؤسسة موازية في الشرق لتضاربه مع مقتضيات قرار مجلس الأمن بهذا الصدد تبرز تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة في ظل العقبات التي تواجه استغلال الموانئ النفطية والحصول على مواردها المالية. فما هي الأهداف الفعلية لقرار حفتر، وما هي المكتسبات السياسية في حال غاب المردود المادي؟ وهل يتحول النزاع في ليبيا إلى صراع عسكري للسيطرة على الموارد النفطية؟