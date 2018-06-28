هل بوسع ترامب تقديم تنازلات بقمة هلسنكي؟

في انتظار قمة تحسين العلاقات كما باتت توصف في هيلسينكي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، تتوالى تصريحات المسؤولين والمراقبين المؤكدة لأهمية الحوار والتنسيق بين موسكو وواشنطن لحل العديد من الأزمات المفتوحة على المستوى الدولي، أما داخليا فبينما يبدو موقف موسكو واضحا من خلال تأكيد استعدادها للحوار وفتح صفحة جديدة يسودها الاحترام المتبادل للمصالح، فإن موقف الجانب الأمريكي ما زال مرتبطا بحسابات معقدة تبدأ بالصراع داخل أجنحة الادارة الأمريكية بين الرافضين والمؤيدين لفكرة الحوار مع موسكو، ولا تنتهي بحسابات ترامب السياسية مع قرب الانتخابات النصفية في الكونغرس وبحث ترامب عن انجاز يروجه له في الداخل. فما ماهي مكاسب ومغارم الرئيس الأمريكي وراء سعيه للقاء نظيره الروسي، وما هي الملفات التي سيسعى ترامب لوضعها على طاولة القمة؟