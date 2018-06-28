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وسائل إعلام أمريكية: قتلى في إطلاق نار داخل مقر صحيفة ببلدة أنابلويس قرب واشنطن
استوديو بيروت

لبنان.. حزب الله في المعادلات الإقليمية

أخبار العالم العربي

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بعد الإعلان عن اعتقال مجموعة تابعة لحزب الله في اليمن، عادت قضية تدخل الحزب في شؤون الدول العربية إلى التداول مجدداً على الساحة اللبنانية.. فهل سيعود لبنان ساحة لصراع المحاور في المنطقة؟ وماذا عن سياسة النأي بالنفس التي التزمت بها الحكومة اللبنانية؟ وكيف ستتم ولادة الحكومة اللبنانية بعد اتهامات الحزب للسعودية بالتدخل في عملية تشكيلها؟ 
هذه المحاور نناقشها في حلقة الليلة من استوديو بيروت مع رئيس تحرير جريدة "البناء" النائب السابق ناصر قنديل.

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