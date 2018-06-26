هل خذلت المنتخبات العربية جماهيرها؟

انتهت المشاركة العربية في مونديال روسيا من الدور الاول وسط مشاركة وصفت بالباهتة.. وخسرت المنتخاات العربية أغلب المقابلات التي لعبتها رغم الأداء الذي وصف بالجيد على أرضية الميدان ولكنه لم يترجم الى اهداف تحقق الفوز.. الانتصار العربي الوحيد كان للمنتخب السعودي على نظيره المصري، بالاضافة الى تعادل المنتخب المغربي مع اسبانيا بعدما ضيع الفوز في الدقائق الأخيرة.. نتناول هذا الموضوع في حوار اليوم من اسأل أكثر ونتساءل عن تقييم المتابعين للمشاركة العربية في مونديال روسيا.. وهل ترقى الى طموحات الشارع العربي.. وما هي أسباب عدم تحقيق الفوز في مباريات كانت في المتناول عموما؟