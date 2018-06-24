المرأة السعودية.. يوم تاريخي

المرأة السعودية تقطع شوطا كبيرا في مواجهة النظم الاجتماعية والقانونية وتنتزع أخيرا حق قيادة السيارة لأول مرة في تاريخ المملكة المحافظة ، طاوية وراءها سنوات من المناكفة والسجال . لحظة وصفت بالتاريخية في مسيرة بدأت عام تسعين من القرن الماضي في انتقادِ القوانين السائدة ، ولم تنته اليوم في رأي البعض بانتهاء الحظر المفروض . فالتعقيدات الاجتماعية والقانونية ما تزال تتربص حسبهم بهوامشِ التنفيذ ، بدءا بنظام الوصاية وليس انتهاءً بالقيم الثقافية الحاكمة .. فهل ستمضي المرأة السعودية فعلا في طريقها نحو مقود القيادة ؟ و كيف ستتفاعل الدوائر الدينيةُ المحافظة مع القانونِ الجديد ؟ وما الذي تراهنُ عليه الأسرة الحاكمة من وراءِ هذه الخطوة بعد سلسلةِ القراراتِ الجريئة في إطارِ ما بات يعرفُ برؤيةِ ألفين وثلاثين ؟