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المرأة السعودية.. يوم تاريخي

أخبار العالم العربي

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المرأة السعودية تقطع شوطا كبيرا في مواجهة النظم الاجتماعية والقانونية وتنتزع أخيرا حق قيادة السيارة لأول مرة في تاريخ المملكة المحافظة ، طاوية وراءها سنوات من المناكفة والسجال . لحظة وصفت بالتاريخية في مسيرة بدأت عام تسعين من القرن الماضي في انتقادِ القوانين السائدة ، ولم تنته اليوم في رأي البعض بانتهاء الحظر المفروض . فالتعقيدات الاجتماعية والقانونية ما تزال تتربص حسبهم بهوامشِ التنفيذ ، بدءا بنظام الوصاية وليس انتهاءً بالقيم الثقافية الحاكمة .. فهل ستمضي المرأة السعودية فعلا في طريقها نحو مقود القيادة ؟ و كيف ستتفاعل الدوائر الدينيةُ المحافظة مع القانونِ الجديد ؟ وما الذي تراهنُ عليه الأسرة الحاكمة من وراءِ هذه الخطوة بعد سلسلةِ القراراتِ الجريئة في إطارِ ما بات يعرفُ برؤيةِ ألفين وثلاثين ؟

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شاهد بالفيديو حوادث المرور التي تسببت بها نساء سعوديات في اليوم الأول من تطبيق القانون